SOS portiere per la Roma. Ma a quelle cifre Pau Lopez può andare via solo in prestito

La porta di Paulo Fonseca risulta essere ancora notevolmente pericolante, con Pau Lopez che da un anno a questa parte non sembra ancora essere riuscito a dare le giuste garanzie. E con un Mirante non del tutto convincente nelle ultime uscite, complici anche alcuni problemi fisici, ecco il pensiero della Roma dei Friedkin per il mercato di gennaio: acquistare un altro estremo difensore che possa fare al caso dell'allenatore portoghese, regalandogli finalmente quelle certezze difensive che ormai mancano dalla lontana partenza di Alisson.

Primo problema - I nomi non mancano, da Sirigu a Silvestri (due identikit evidentemente diversi per età e costi, ma entrambi affidabili), ma il problema è un altro. Per Pau Lopez, infatti, non sarebbe ancora arrivata alcuna offerta. E piazzare il portiere spagnolo potrebbe a questo punto risultare tutt'altro che facile. Il nuovo dg Tiago Pinto è in nuovo interlocutore di mercato dei Friedkin e conosce bene i piani della società. L'ex Betis è il portiere più pagato nella storia della Roma, e a bilancio pesa ancora 21,5 milioni. E l'elevato ingaggio (3 milioni netti) è una delle ragioni principali che rende un eventuale trasferimento complicato. Per il classe '94, dunque, sarà un gennaio particolare. Tra le ultime, residue, speranze di convincere la Roma sul campo e un possibile partenza che - ad oggi - risulterebbe possibile solo in prestito.