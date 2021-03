Speciale panchine: il punto sul Bologna. La carezza di Mihajlovic come una promessa

Quello di Sinisa Mihajlovic col Bologna è uno dei rapporti che sulla carta sono e dovrebbero essere più duraturi. Contratto fissato fino al giugno del 2023, l'allenatore serbo è e sarà la guida del progetto di Joey Saputo. Che direzione sta prendendo? Certamente, Mihajlovic, in concerto con la dirigenza, vuole un cambio di rotta anche sul mercato. Certezze, dopo le scommesse: i ragazzi li ha cresciuti, adesso vorrebbe ritocchi con giocatori già fatti e non un'altra volta la ripartenza dal via, fatta di carte d'identità fresche e belle speranze.

Se Inzaghi... Chiaro. Questa è la volontà del tecnico e anche della proprietà. Tutto scritto? Il binario è chiaro, le intenzioni altrettanto. C'è un solo what if e riguarda la Lazio. Se Simone Inzaghi non dovesse rinnovare il suo contratto coi biancocelesti, ecco che potrebbe aprirsi una finestra su Roma per Sinisa Mihajlovic. Però quel che arriva dalla Capitale è che Inzaghi sia diretto verso un pronto rinnovo e che con il serbo non ci sia stato che un attestato di stima. La via Emilia sembra segnata, come in quel rinnovo pluriennale sottoscritto con Saputo. Ma serve il cambio di marcia. Lo sanno tutti, compreso Sabatini che due giorni fa ha spiegato. "Le sue richieste sono tollerabilissime: non ci ha mai fatto nomi di calciatori o campioni, ma caratteristiche di calciatori che gli servirebbero. Noi vediamo il calcio come Sinisa e Sinisa lo vede come noi, capendo in che direzione vanno il calcio e l’economia. Lui intende rimanere, ama la società che lo ha voluto e protetto, ma se arriva una chance importante dovrà farci i conti. Juve o Lazio? Sinisa mi ha fatto una carezza e mi ha detto che non sta parlando con nessuno. Gli credo, ma sono uomo di mondo".