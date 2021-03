Speciale panchine: il punto sulla Roma. L'unica certezza è il destino segnato di Fonseca

Nonostante la Roma sia l'unica italiana rimasta in Europa, il destino di Paulo Fonseca sembra segnato. Difficilmente continuerà alla Roma: è vero che nel contratto c'è una clausola che prevede il prolungamento automatico in caso di Champions ma deve essere attivata dallo stesso tecnico. E non è certo scontato che così sarà. La sensazione è che il percorso sia al termine e tanti sono già sulle tracce del lusitano: il Napoli, in Italia, mentre all'estero piace allo Spartak Mosca e poi al Benfica in patria. Ma sembra solo l'inizio di una corte importante che arriverà anche da altri paesi.

Sogni e realtà La proprietà Friedkin così si sta guardando intorno per capire le possibilità sull'eredità di Paulo Fonseca. Nulla è ancora deciso ma radiomercato dice che le strade non proseguiranno insieme con tutta probabilità. Il sogno è Massimiliano Allegri per provare a fare lo step decisivo come progetto ma il tecnico livornese chiaramente chiederebbe investimenti e spese, compreso un ingaggio importante, che per adesso la Roma non ha fatto. Lo stesso dicasi per Maurizio Sarri, mentre un'ipotesi meno onerosa ma comunque frutto dell'idea di costruire qualcosa con una nuova guida tecnica sarebbe Gennaro Gattuso. Altre idee e ipotesi, forti, ognuna con una strada tecnica e di mercato diversa: Roberto De Zerbi, Ivan Juric, vie che portano a filosofie differenti ma strutture ben precise. E poi le sorprese. Come è stato con Tiago Pinto come direttore, così può essere con una nuova scelta in panchina.