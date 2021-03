Speciale Under 21 - Radu Dragusin della Juventus vuol bruciare ancora le tappe

vedi letture

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

Dragusin e l'esame per il rinnovo

La verità è che la rosa della Romania, ora allenata da Adrian Mutu, non è più quella che convinse i giocatori a tingersi i capelli di platino e neppure quella del diez della Fiorentina che fu. No, ha qualche buon giocatore ma per quelle che sono le convocazioni del trequartista, tanta sostanza e soprattutto speranza. Poi c'è un ragazzo che è stato pescato dal nulla dalla Juventus e che adesso è in trattativa per diventare un perno anche del futuro: si tratta di Radu Dragusin, che ha preferito i bianconeri al Chelsea e che si ispira a Van Dijk. Contratto ancora da giovane, sognava un giorno di incontrare Cristiano Ronaldo. E' ora un suo compagno di squadra e proprio dal portoghese, ma pure da Bonucci e Chiellini, cerca di apprendere i segreti del grande professionista. Dopo un tira e molla che per la società è stato pure inatteso, dovrebbe essere arrivata la schiarita per il rinnovo di contratto. La Juventus vuole accelerare i tempi: schierarlo ancora in campo vorrebbe dire non solo aumentarne la visibilità ma gioco forza anche le richieste in chiave di trattativa. Un errore da parte del club non averlo fatto firmare prima, adesso le carte buone le ha tutte in mano l'entourage di Dragusin. Con un però, che è la volontà del giocatore. Vuole e spera di sentirsi importante per il futuro bianconero e cerca anche chiarezza su quello che sarà il suo ruolo nelle prossime stagioni. Per blindarlo e convincerlo, gioco forza, servirà fargli spazio tra Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral.