Tuttosport attacca Cairo: "Toro al bivio: rifondazione o club in vendita"

vedi letture

"Secondo noi il futuro del Toro si racchiude tutto in un bivio: o rifondazione vera, strutturale, radicale mai vista in 16 anni, oppure l'unica decisione onesta, rispettosa inevitabile è mettere il Toro in vendita". Con queste parole Marco Bonetto su Tuttosport attacca Urbano Cairo dopo il 7-0 subito contro il Milan e soprattutto dopo l'ennesima stagione deludente sul piano dei risultati da parte del club granata. "E vediamo se nessuno, se proprio nessuno di sicuramente serio si farà avanti. Se poi saranno solo quaquaraquà: no grazie, ovviamente".