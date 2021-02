Veni, vidi, vici? Ibrahimovic è già un’eccezione per il Milan e per Elliot

vedi letture

Nella storia recente del Milan, c’è un prima e dopo, uno spartiacque abbastanza netto. Il 2 gennaio di un anno, Zlatan Ibrahimovic torna in rossonero: è l’inizio di una cavalcata che ha anche tanti altri fattori, ma che non si è certo fermata, nonostante pure lo svedese si sia inceppato qualche volta, sopratutto dal dischetto, nelle ultime uscite.

Veni, vidi, vici? Novello Cesare, potesse scegliere una citazione da usare a fine stagione, lo svedese punterebbe volentieri su questa. I suoi dieci gol nella seconda parte della scorsa Serie A non sono bastati a riportare il Milan in Champions, ma oggi i rossoneri sono primi in classifica e Ibra ha segnato più gol di quante partite abbia giocato in campionato. La frenata delle ultime giornate è il banco di prova delle ambizioni sue e del Diavolo, ma vista realisticamente anche ritrovare l’Europa che conta, quella che dal 2014 loro malgrado i tifosi milanisti sono costretti a seguire da spettatori, sarebbe un grandissimo risultato. Lo scudetto, comunque, è lì, quasi a portata di mano, e Ibra ci crede: è nella sua natura, ma del resto anche in quella del Milan.

Ibra è già un’eccezione per Elliot. Quarant’anni da compiere a ottobre, Ibrahimovic è già mosca bianca nei programmi del Milan, sin dal suo arrivo, sia dal punto di vista anagrafico che economico, e il club questa eccezionalità la riconoscerebbe volentieri, anche oltre il contratto in scadenza a giugno 2021. Il binario parallelo, dato che Raiola assiste lo svedese, ma anche Donnarumma, e qui lo stato dell’arte è più nebuloso, avrà un suo peso nelle dinamiche e nelle trattative, ma la sensazione è che Ibra sia Ibra e, oltre un’inevitabile influenza reciproca, alla fine ciascun discorso seguirà il suo rispettivo evolversi. Del resto, in più di un’occasione i dirigenti rossoneri hanno fatto intendere che molto sarà legato alla volontà di Zlatan, che un buen retiro esotico l’ha già provato senza grandi soddisfazioni, di continuare. Tutto sommato, finora non ha dato grandi indizi sull’eventuale intenzione di smettere.