Ibra in gol a 40 anni, Giroud: "Forma e mentalità, Zlatan è il migliore in questo. Un esempio"

vedi letture

Goleador a quarant'anni, il quarto più "anziano" nella storia della Serie A. Difficile non scegliere Ibrahimovic come un modello, e infatti Olivier Giroud non ha dubbi: "Zlatan è un esempio fantastico per i giovani - dice l'attaccante del Milan al podcast Football Ramble - essere in forma è fondamentale, perché se il corpo non regge allora devi smettere. Io mi sento in forma. In più, conta la determinazione, la fame che hai in partita e nel corso della stagione. È un fatto di mentalità e Zlatan penso che sia il migliore da questo punto di vista. Io non so se arriverò a 40 anni, ma voglio fare ancora 2-3 anni al top".