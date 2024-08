Ufficiale Il Bologna ha depositato il contratto di Casale, il difensore lascia la Lazio

vedi letture

Nicolò Casale è ufficialmente un nuovo difensore del Bologna. Il club emiliano ha depositato in Lega il contratto del difensore classe '98 che arriva dalla Lazio in prestito oneroso con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo in caso di qualificazione dei rossoblù alle coppe europee al termine della stagione.

Domani intanto il Bologna sarà in campo contro l'Empoli. Così Vincenzo Italiano ha presentato la partita: "Dopo Napoli abbiamo analizzato quello che non è andato. Secondo me dobbiamo lavorare, crescere e mettere a posto tante cose. Siamo alla seconda giornata di un nuovo viaggio e siamo passati da una prestazione più che ottima di sette giorni prima a una prestazione in un campo difficile. Ci sono stati errori sotto tanti aspetti, ma in generale dobbiamo fare di più. Abbiamo lavorato tutta la settimana per risolvere questi problemi. Nella prima giornata abbiamo avuto un’efficienza tecnica altissima, mentre con il Napoli abbiamo sbagliato troppo”.

E su Casale, giocatore ufficializzato in questi minuti, questo il pensiero di Italiano: “Ho già parlato con Nicolò che mi ha detto di non vedere l’ora di cominciare. Si è sentito molto apprezzato. Per me abbiamo messo dentro un calciatore di grande livello, in orbita nazionale da anni è che gioca ad alto livello. Andiamo a completare la difesa con un ottimo giocatore”.