Il Cagliari ripartirà da Semplici? Capozucca: "Ora un po' di relax, poi ci incontreremo"

Il Cagliari presto scioglierà le riserve sull'allenatore per la prossima stagione. Atteso infatti a breve un incontro tra il presidente Tommaso Giulini e l'allenatore Leonardo Semplici per fare il punto sul futuro. A confermarlo, il direttore sportivo Stefano Capozucca nel corso di una intervista rilasciata a 'IlSecoloXIX': "Ripartire da lui? Ci godiamo un po’ di relax. Poi ci vedremo col presidente Giulini per delineare il futuro. Con il Cagliari farà grandi cose, ma è stremato. I presidenti sono i primi tifosi, per la passione e per i grandi interessi economici: se Cagliari o Genoa fossero andati in B, avrebbero perso 40-50 milioni“.