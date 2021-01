Il Cagliari si regala Duncan: ecco il sostituto di Rog che ha fallito alla Fiorentina

Nel gennaio scorso lo aveva fortemente voluto Beppe Iachini, per dare forza e qualità alla sua folta linea mediana. Ma dopo soli 12 mesi, e un cambio di allenatore, l'esperienza di Alfred Duncan alla Fiorentina può già dirsi conclusa. Il centrocampista infatti è in procinto di sbarcare in Sardegna per firmare col Cagliari, dove nelle idee di Di Francesco andrà a prendere il posto dell'infortunato Marko Rog.

A Firenze poco spazio - La Fiorentina aveva deciso di puntare forte sul classe '93, arrivato dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Un'operazione onerosa, che però non ha assolutamente dato i frutti sperati. Qualche problema fisico di troppo ne ha condizionato il rendimento, poi col tempo Prandelli ha scelto il suo blocco di titolari e Duncan (così come Lirola, già passato all'OM) ne è di fatto rimasto fuori. Da qui il passaggio al Cagliari, che ha battuto sul tempo l'Hellas Verona. E dopo 12 mesi, la sua avventura fiorentina racconta di 18 presenze fra campionato e Coppa Italia con all'attivo un solo gol e un solo assist.