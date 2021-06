Il cardiologo Andreini: "Eriksen? Sei mesi per capire se il defibrillatore potrà essere espiantato"

Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, il cardiologo Daniele Andreini ha parlato della possibilità di rivedere in campo Christian Eriksen in futuro: “Per dirlo dovremmo avere un quadro clinico completo” le sue parole “Ci sarà una relazione molto circostanziata per capire cosa sia successo nella fase acuta e poi per capire la diagnosi reale e precisa. Se il malore è stato provocato da una aritmia scatenata da un’infiammazione (miocardite, ndr) allora potrebbe essere una delle diagnosi più favorevoli per il ragazzo, oltre che per il calciatore”. Il cardiologo ha sottolineato come "la notizia fondamentale è che possa fare una vita normale. Ci vorranno sei mesi per capire se il defibrillatore potrà essere espiantato. Ma bisogna capire tutto bene e con cautela prima di arrivare ad una difficile idoneità sportiva".