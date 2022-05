Il ct della Serbia su Vlahovic: "Il gioco di Allegri non lo penalizza. Tanta pressione su di lui"

vedi letture

Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, nella sua intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato anche dell'ambientamento difficile di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Il gioco di Allegri non lo penalizza. Spesso il tecnico viene criticato ma per me è uno degli allenatori più bravi al mondo. Dusan deve trovare aquilibrio ma sta già facendo molto. C'è grande pressione su di lui perché è stato pagato 70 milioni di euro, ma non ci dobbiamo dimenticare che ha solo 22 anni. Ha una testa e una professionalità da trentenne, non da ventenne".