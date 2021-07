Il dossier CR7 sarà la priorità del nuovo management Juve. Voci sul rinnovo senza conferme

Il dossier Cristiano Ronaldo, spiega il Corriere dello Sport, sarà il primo ad essere trattato dalla nuova dirigenza della Juventus che oggi alle 14.30 si presenterà ufficialmente alla stampa. Una soluzione al tormentone CR7 ancora non c'è, anche perché per prima cosa serve conoscere la reale volontà del portoghese, che con la Juventus ha ancora un anno di contratto.

Non trovano conferme, ad oggi, le indiscrezioni provenienti ieri dal Portogallo circa un possibile prolungamento del contratto (con ingaggio spalmato) fino al 2023. Alla Continassa non è una questione d'attualità, insomma. E proprio il peso dell'ingaggio, 31 milioni al netto delle tasse, resta lo scoglio principale in caso si dovesse perseguire la strada dell'addio. Alla finestra c'è sempre il PSG, una delle poche squadre in grado di accontentare economicamente CR7. E la novità, spiega il quotidiano, è rappresentata dalla possibilità di prendere Ronaldo a prescindere dal futuro di Mbappé.