Il futuro degli azzurri. Il punto su Bernardeschi: Allegri è una seconda occasione alla Juve

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Federico Bernardeschi - Senza troppi giri di parole, la convocazione più contestata. Perché oggettivamente Bernardeschi, il giocatore di movimento meno utilizzato da Pirlo nell’ultima stagione tra i big della Juve, Dybala a parte (ma sull’argentino pesano gli infortuni), è stato una scelta che ha diviso la critica. Mancini lo ha sempre considerato parte integrante del gruppo azzurro, anche e soprattutto per la sua duttilità, la vera arma a doppio taglio dell’ex Fiorentina. Legato ai bianconeri da un contratto fino al 2022, l’avvicendamento in panchina, oltre a dargli la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, gli offre una seconda occasione. Non è un mistero infatti che il classe ’94 sia giocatore tenuto in alta considerazione da parte di Massimiliano Allegri, che lo iniziò in un percorso di conversione al ruolo di mezzala e col quale soprattutto Berna ha offerto anche prove maiuscole (in primis la storica rimonta sull’Atletico). Le seconde occasioni, però, vanno colte e quindi la palla torna a Federico. Si (ri)parte dall’Europeo.

