Il futuro della Juventus ancora con Pirlo: il club sembra deciso a confermarlo

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro della panchina della Juventus. Nonostante l'eliminazione Champions contro il Porto, la società sembra comunque decisa, al momento, a continuare a puntare su Andrea Pirlo. Anche per giustificare e provare a capitalizzare l'azzardo fatto. Ieri sera, lo stesso Pirlo ha spiegato di non sentirsi a rischio e che dopo la gara ha parlato anche con Andrea Agnelli: "e mi ha detto che il progetto è iniziato, sono qui per una storia a lungo termine".