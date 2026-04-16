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Il futuro di Allegri. I giorni caldissimi della Roma

Il futuro di Allegri. I giorni caldissimi della RomaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 20:00Serie A
Lorenzo Marucci

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tutte le considerazioni sul mercato allenatori partendo dall'ipotesi che vede Allegri candidato alla panchina della Nazionale. Durante l'estate non sono assolutamente da escludere rivoluzioni sulle panchine delle big. Da tenere costantemente sotto osservazione la situazione della Roma, con Gasperini e Ranieri ai ferri corti e con i Friedkin che ora devono prendere una decisione. Vi proporremo tra l'altro un'intervista al Principe Giuseppe Giannini, autentico simbolo giallorosso che dice la sua su questa vicenda che sta facendo discutere.

Atalanta, prima la Roma e poi la Lazio
La squadra di Palladino dopodomani affronterà proprio la Roma all'Olimpico: potrebbe essere per i bergamaschi l'ultima occasione per restare agganciata al treno pr la Champions. Poi mercoledì prossimo ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa italia a Bergamo contro la Lazio: si parte dal 2-2 dell'andata. Per emntrambe le squadre un appuntamento fondamentale che potrebbe valere uina stagione intera. Il giorno orima di questa sfida si giocherà invece l'altra semifinale, a milano, tra inter e Como. Anche in questo caso partita equlibrata, si parte dallo 0-0 del sinigaglia.
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