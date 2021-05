Il Genoa la riapre, anzi no. Autogol Marusic, Luis Alberto rimette subito le cose a posto: 3-1 Lazio

Dentro Pjaca, Scamacca e Ghiglione nel Genoa: Ballardini non ha evidentemente gradito quanto messo in campo dalla sua squadra e ad inizio ripresa cambia tre undicesimi nella sua squadra. E dopo un minuto il Genoa l'ha già riaperta: Ghiglione trova una autostrada sulla destra, supera agilmente Lulic e si presenta a tu per tu con Reina, assist centrale che Marusic insacca con un intervento goffo. Dietro di lui era comunque già pronto il tap in di Scamacca. Neanche il tempo di risistemarsi che la Lazio rimette subito le cose a posto: azione travolgente da destra a sinistra, Luis Alberto aggiusta il destro e con un tocco vellutato fulmina ancora Perin, con un tiro a girare sul secondo palo.