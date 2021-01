Il Financial Times si occupa della cessione dell'Inter: altri due fondi dopo BC Partners interessati

Si occupa della cessione dell'Inter anche il Financial Times. Il prestigioso quotidiano economico americano ha redatto un pezzo tramite firme su Milan, Londra e New York. L'Inter è in discussione per cedere la società a gruppi come "BC Partners ed EQT", mentre al contempo le private equities stanno allargando le proprie holdings anche nel mondo del pallone.

La nota dell'Inter dopo il CDA di oggi

900 milioni Per il FT la valutazione fatta è di 900 milioni di euro, con Goldman Sachs come consulente per potenziali acquirenti. Le società come la svedese EQT e gli statunitensi Arctos Sports Partners sono quelle interessate anche se i londinesi di BC Partnes sono in fase più avanzata.

Lionrock Capital vende? Mentre, specifica il quotidiano finanziario, Suning, Inter, Lionrock e BC Partners non hanno risposto subito alle richieste di commento, Arctos, EQT e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare. Però le pressioni finanziarie hanno portato Suning, che possiede il 68,5% del club, a cercari ulteriori investitori esterni per il club. Non è chiaro se il gruppo di private equity di Hong Kong, Lionrock Capital, voglia vendere il suo 31,5% di Inter.