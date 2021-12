Il ko di Kjaer riporta il Milan sul mercato: per gennaio ipotesi Caldara. C'è anche l'idea Sarr

vedi letture

Nei giorni scorsi il Milan aveva fatto capire di non avere intenzione di muoversi sul mercato a gennaio, ma l'infortunio di Simon Kjaer cambia in parte i progetti rossoneri. La prima soluzione ipotizzabile per sostituire il danese è quella che porta a Mattia Caldara, centrale di proprietà rossonera attualmente al Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Un altro nome che potrebbe diventare buono, spiega Tuttosport, è quello di Malang Sarr del Chelsea. I rapporti coi Blues sono ottimi, chissà che l'asse non possa tornare a scaldarsi dopo le operazioni Tomori, Giroud e Bakayoko.