Il Marsiglia fa spesa in Italia: sempre più vicini Lopez e Under dalla Roma. Pressing per Simeone

La Roma è pronta a sbloccare il mercato delle uscite: si stanno definendo in queste ore, con un'intesa che stanno cercando il Presidente dell'Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, e il gm Tiago Pinto, le trattative per Pau Lopez e Cengiz Under. Prestito con riscatto vincolato a determinate condizioni, il primo che potrebbe essere definito è proprio il portiere spagnolo ma c'è fiducia per chiudere entrambe le operazioni. Confermato il forcing per Giovanni Simeone del Cagliari come emerso nelle ultime ore: le parti trattano per il prestito con diritto.