Il Marsiglia torna a sognare con Milik: come cambia la formazione di Villas-Boas col polacco

Il Marsiglia si prepara ad accogliere ufficialmente Arkadiusz Milik. Come cambierà la formazione di André Villas-Boas col numero 9 polacco in attacco? Una volta che recupererà la forma, non ci sono dubbi sul fatto che sarà lui il titolare. Nelle ultime due partite ha giocato l'argentino Dario Benedetto, una volta col 4-2-3-1 e una con 4-3-3. Contro il PSG in Supercoppa, otto giorni fa, tridente con Dimitri Payet falso nueve mentre in occasione dell'ultima vittoria, oramai cinque gare fa, era stato 4-2-3-1 con Cuisance a supporto della sola punta Benedetto.

Tutto fatto per Milik all'OM

Una punta AVB ha giocato di fatto sempre con una punta, sicché la sensazione è che Milik si giocherà il posto con Benedetto. Perderà ancor più minuti il brasiliano Luis Henrique, che fin qui ancora ha bisogno di altro tempo per adattarsi, mentre il trentenne Valere Germain, 90' nell'ultima contro il Lens, continuerà a esser dirottato come alternativa sull'esterno.