Il messaggio d'amore di Zaniolo: "Quando sei della Roma nessun'altra cosa conta"

Il centrocampista Nicolò Zaniolo ha fatto oggi da testimonial per la nuova maglia della Roma per la stagione calcistica 2021/2022. Sul suo profilo Instagram il classe '99 giallorosso ha postato una foto che lo ritrae in divisa, con una didascalia breve ma chiara: "Quando sei della Roma, nessun'altra cosa conta".