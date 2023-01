Il Milan a rapporto da Pioli: l'allenatore richiama il gruppo alla massima attenzione

Reduce da due pareggi, la sconfitta in Supercoppa e l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan vive il momento più duro dalla vittoria dello Scudetto in avanti. Così ieri in allenamento Stefano Pioli ha radunato il gruppo e ha richiamato tutti alla massima attenzione, a ritrovare attraverso il lavoro l’armonia dei mesi scorsi. Niente ansie ai giocatori, che hanno potuto riposare due giorni dopo un periodo nero. A riportarlo è Tuttosport.