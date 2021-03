Il Milan e il problema del gol. Senza Ibra si è fatta dura: una sola rete dell'attacco nelle ultime 9

Come riporta il Corriere della Sera, infortuni e Covid tormentano il Milan da mesi in tutti i reparti, ma è soprattutto l’attacco a pagare. Senza i gol di Ibrahimovic, infatti, si fa dura, durissima per la squadra di Pioli, che ha provato, di volta in volta, a inventarsi qualcosa spostando quella o quell’altra pedina. Leao non ha la giusta freddezza sotto-porta (non segna ormai da troppo tempo); Mandzukic, fin qui, si è rivelato un rinforzo inefficace (appena 156 minuti giocati); Rebic domenica rientrava dall’ennesimo contrattempo fisico, ma è riuscito a farsi cacciare dall’arbitro. Nelle ultime 9 partite, gli attaccanti rossoneri hanno prodotto la miseria di un gol. Difensori e centrocampisti hanno fatto quel che potevano, ma alla lunga così non si va lontano.