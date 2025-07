Il Milan rilancia per Jashari e spera di chiudere nel weekend: così sarà finanziato il colpo

Ore decisive in casa Milan per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto mediano e Massimiliano Allegri spinge per averlo. La dirigenza rossonera, con il CEO Giorgio Furlani e il DS Igli Tare, è pronta a un nuovo rilancio per convincere il Bruges. L'ultima offerta di 32 milioni più bonus verrà ritoccata, si parla di alzare la base fissa a 35 milioni più bonus, una cifra che potrebbe finalmente sbloccare la trattativa. L'ottimismo filtra anche dall'entourage del giocatore, che ha forzato la mano con il club belga rifiutandosi di allenarsi con la squadra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan spera di chiudere l'affare entro il weekend, regalando ad Allegri l'ultimo tassello a centrocampo dopo gli arrivi di Ricci e Modric. Questo sprint è reso possibile anche grazie alle cessioni. La più significativa è quella di Emerson Royal al Flamengo per 9 milioni più bonus. L'ex Tottenham volerà in Brasile per le visite mediche, e i fondi incassati verranno reinvestiti per migliorare le offerte per gli obiettivi in entrata, tra cui Guela Douè dello Strasburgo per la fascia destra.

Non solo Jashari, il Milan lavora anche su altri fronti. In attacco si monitora sempre Dusan Vlahovic, ma la trattativa con la Juventus resta complicata per ragioni economiche. Sono in uscita anche Colombo, destinato al Genoa in prestito con diritto/obbligo di riscatto a 10 milioni, e Okafor, per il quale il Bologna sta trattando un prestito. Anche Adli e Bennacer potrebbero salutare: il primo è corteggiato da Torino, Sassuolo e club arabi, mentre per Bennacer l'Al-Ittihad sarebbe pronto a offrire 10 milioni, con il Marsiglia alla finestra per cifre più basse.