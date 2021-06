Il Milan ringrazia i tifosi per lo spettacolo di ieri: "Una serata di fuoco e passione"

Con un post pubblicato sui social, il Milan ha ringraziato i tifosi per il calore dimostrato ieri sera sotto la sede rossonera, a Casa Milan. La società, pubblicando anche un video, ha commentato: “Una sera di fuoco e passione”. Paolo Maldini ha ringraziato i tifosi in prima persona ieri e ha definito questo obiettivo raggiunto dalla squadra un punto di inizio e non di arrivo.