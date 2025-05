Il Milan stregato da Italiano: il tecnico del Bologna è in cima alle preferenze dei rossoneri

vedi letture

Il Milan deve prendere una decisione sul nuovo allenatore e non può più aspettare. Nonostante Conceição possa ancora portare il Milan in Europa, i dirigenti rossoneri stanno valutando alternative per avviare la ricostruzione dopo una stagione deludente. Tra i nomi in lista ci sono Allegri, Gasperini e, da mercoledì, anche Vincenzo Italiano. Il suo successo in Coppa Italia ha colpito la dirigenza milanista, che ora valuta se sia possibile ingaggiarlo, anche se ha un contratto con il Bologna fino al 2026.

A scriverlo questa mattina è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il Milan abbia bisogno di un tecnico vincente e di un direttore sportivo esperto per pianificare un futuro competitivo, con decisioni attese entro due settimane. Italiano è nel mirino da mesi, soprattutto dopo la sconfitta rossonera contro il suo Bologna. Il suo stile di gioco, la capacità di lavorare sulla squadra e i valori morali lo rendono un candidato ideale. Tuttavia, trattenerlo non sarà facile: il Bologna vuole rinnovargli il contratto fino al 2027. Italiano sembra orientato a restare, ma potrebbe cambiare idea se il Milan farà una proposta concreta.

Queste le parole pronunciate da Italiano sul rinnovo al termine della finale di Coppa Italia: "Avevamo aperto questo discorso, ci siamo detti che alla fine ne riparlavamo e lo faremo con grande serenità. Oggi Sartori mi ha rinfacciato che ci ho messo troppo a scegliere Bologna, si sta prendendo lui il merito (ride, ndr). Mi trovo molto bene qui".