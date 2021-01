Il Milan torna a vincere a Bologna. Pioli e Maldini in difesa del leader Zlatan

La settimana di Ibrahimovic è stata abbastanza complicata. Prima la lite con Lukaku nel derby, poi il rigore sbagliato contro il Bologna. Ma il gruppo Milan è compatto e nelle difficoltà non hanno lasciato solo il loro leader. A fine partita, vinta con sofferenza dai rossoneri per 2-1 con un po' di patema nel finale, il tecnico Stefano Pioli ha elogiato la prestazione di Zlatan, non la migliore da quando è tornato in Italia: “E' stato determinante nella nostra vittoria. Ha vinto tanti duelli e ha portato su la squadra. Lui e Franck hanno la responsabilità di essere rigoristi. Ibrahimovic è il nostro campione e colui che difende il gruppo. Se è vero che la forza del lupo sta nel branco e che la forza del branco sta nel lupo cominciamo ad essere forti". Prima dell’incontro con il Bologna era stato Paolo Maldini, direttore tecnico dei rossoneri, a parlare del caso Ibrahimovic, difendendo a spada tratta la punta svedese: “Siamo pronti a difendere in qualsiasi maniera il nostro giocatore, che sinceramente se si dovesse tirare in ballo il razzismo, non ha niente a che fare con Ibra. Il giocatore era dispiaciuto, per aver lasciato la squadra in 10 e soprattutto per la seconda ammonizione. Poi come uomo di personalità, credo che lui abbia comunque difeso i suoi compagni, che sono stati sinceramente aggrediti da Lukaku senza alcun tipo di motivazione”. Il Milan però ha voltato pagina con la vittoria di carattere contro il Bologna, dando una risposta importante in seguito al doppio Ko contro Inter e Atalanta. Con il successo di ieri i rossoneri hanno raggiunto quota 46 punti e hanno migliorato altri due record. Il Milan è diventato la terza squadra a vincere nove delle prime 10 trasferte stagionali in un campionato di Serie A, dopo il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19. Inoltre la squadra di Pioli ha trovato la rete in 20 trasferte consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia, superando la striscia di 19 tra il 1992 e il 1993.