Il Milan vince di rigore. 2-1 sul campo del Bologna: a segno Rebic e Kessie

Si è da poco conclusa la sfida fra Bolona e Milan. La squdra di Pioli si impone 2-1 grazie alle reti di Rebic e Kessie. Di Poli il gol del Bologna che aveva riaperto la gara nel finale.

Le scelte iniziali - Mihajlovic sceglie Soumaoro per completare la cerniera difensiva davanti a Skorupski insieme a Tomiyasu, Danilo e Dijks. Schouten e Domínguez a comporre la diga in mezzo al campo. Davanti Soriano, Sansone e Orsolini a supporto di Musa Barrow. Nel Milan c'è l'esordio da titolare di Fikayo Tomori al fianco di Romagnoli, complice anche l'infortunio di Kjaer. Calabria e Theo Hernández sulle corsie, in mediana spazio a Tonali al fianco di Kessié. Rimandato il rientro di Hakan Calhanoglu: Saelemaekers, Ante Rebic, Rafael Leão a suppporto di Zlatan Ibrahimovic.

Dijks trattiene Leo, rigore per il Milan - Al minuto 24 il Milan conquista un calcio di rigore. Grossa ingenuità di Dijks, che trattiene vistosamente Leao in area di rigore. L'arbitro Doveri non ha dubbi e indica il dischetto.

Ibra sbaglia, Rebic no - Dagli undici metri di presenta Zlatan Ibrahimovic, ma Skorupski conferma di essere in stato di grazia e para il rigore calciato dallo svedese. Il portiere del Bologna però non può nulla sul tap-in vincente di Rebic.

Doppia occasione per il Bologna, super Donnarumma - Il Bologna ha due grandi occasioni per pareggiare i conti, ma prima Sansone e poi Nico Dominguez devono fare i conti con uno straordinario Donnarumma. Nel giro di pochi minuti il portiere del Milan, sotto gli occhi di Mancini, compie due e veri propri miracoli.

Secondo rigore per il Milan - Ad inizio ripresa al Milan viene concesso un secondo calcio di rigore. Fallo di mano evidente di Soumarou in area di rigore, Doveri non ha dubbi e indica il discetta. Questa volta dagli undici metri si presenta lo specialista Kessie: conclusione centrale dell'ivoriano che spiazza Skorupski.

Theo Sbaglia, il Il Bologna riapre i conti - Classico gol dell'ex di Andrea Poli. Sbaglia tutto Theo Hernandez, che prende una palla sanguinosa che favorisce il contropiede del Bologna. Filtrante per Skov Olsen che serve a rimorchio Poli. L'ex Milan calcia di prima intenzione e manda la palla sotto la traversa.

Il Bologna prende coraggio, il Milan difende il vantaggio - Il gol di Poli è il classico episodio che cambia la gara. Dopo la rete il Bologna prende coraggio e si riversa dalle parti di Donnarumma. Il Milan perde sicurezza, con i giocatori rossoneri che sbagliano anche le cose più semplici. La gara diventa divertentissima nei minuti finali, con il Bologna a caccia del pari. Il muro eretto dal Milan regge, la squadra di Pioli conquista tre punti preziosi.