Il Milan vuole blindare Kessie, ma c’è ancora da lavorare sull’ingaggio

Il Milan ha tutta l’intenzione di trattenere uno dei giocatori più importanti della rosa, quel Franck Kessie che nel corso degli anni è cresciuto gradualmente fino a diventare insostituibile. Il giocatore ha avuto un impatto non semplice col mondo rossonero ma ora è uno dei leader indiscussi dello spogliatoio, ha guadagnato sul campo la possibilità di estendere il suo contratto e la società vorrebbe accontentare le sue richieste. La scadenza naturale del contratto è fissata per il 30 giugno del 2022, e si sta lavorando per prolungarlo fino al 2026 con adeguamento salariale. La proposta attuale del Milan si aggira sui 3,5 mln di euro e servirà ancora tempo, e qualche altro incontro con l’agente di Kessie, per limare le differenze. L’ivoriano chiede attorno ai 4,5 milioni di euro e per questo non è arrivata ancora la fumata bianca. Ma c’è tutta la volontà del Milan di trattenerlo.

Kessié è il quinto centrocampista straniero della storia dei rossoneri ad aver raggiunto la doppia cifra di reti in Serie A in una singola stagione dopo Kaká, Leonardo, Nils Liedholm e Gunnar Gren. E già questo può bastare per essere annoverato tra i grandi del passato del club. Kessié è il primo centrocampista del Milan in doppia cifra da Kaká nel 2008/09. E soprattutto nell'anno solare 2021è il giocatore del Milan che ha segnato più reti in Serie A, anche più di Ibrahimovic, Rebic e gli altri attaccanti rossoneri. Quasi tutte le reti dell’ivoriano sono state siglate su rigore, ma anche in quel caso bisogna essere specialisti per prendere il posto di Zlatan e guadagnarsi lo scettro di rigorista della squadra.