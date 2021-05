Il Milan vuole trattenere Brahim Diaz: a fine stagione appuntamento con il Real Madrid

Il campionato è quasi terminato, poi per il Milan sarà il momento di pianificare la prossima stagione. E uno dei primi appuntamenti che hanno in programma il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sarà con il Real Madrid per parlare di Brahim Diaz: a riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossonero vuole trattenere il giovane trequartista spagnolo. Nel momento decisivo della stagione, Diaz si è messo in mostra e ha segnato due gol importantissimi nelle ultime due sfide contro Juventus e Torino. L'abbraccio con Stefano Pioli dopo la rete contro i granata conferma che il tecnico milanista lo apprezza moltissimo e nel Milan del futuro ci sarà spazio anche per lui. Ovviamente sarà fondamentale trovare un accordo con il Real: il Diavolo punterà forte anche sulla volontà del giocatore che si è inserito benissimo nel gruppo milanista e vorrebbe continuare ad indossare la maglia rossonera. Diaz sa bene poi che al Milan troverà certamente più spazio rispetto ai Blancos.