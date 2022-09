Il Napoli è la squadra con più convocati. Il ct Mancini: "Hanno qualche italiano in più..."

Il Napoli è la squadra con più convocati, come mai? E Raspadori centravanti la sta convincendo? Sono due delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che quest'oggi - nel primo giorno di raduno a Coverciano per preparare le sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria - ha risposto così: "E' una squadra che ha qualche italiano in più degli altri, 3 sono qui da molto tempo ma anche Politano in fondo ha sempre fatto parte del progetto. Raspadori è un giocatore che può fare entrambi i ruoli, la mezzapunta e la punta, il fatto di giocare in Champions League credo gli faccia bene".

