Il Napoli esalta Osimhen: "Come Spiderman, si arrampica sul grattacielo più alto!"

Il Napoli ha commentato la partita vinta contro il Torino sul proprio sito ufficiale. E il club campano ha parole d'elogio per Victor Osimhen, accostato a un amatissimo supereroe della Marvel: "Spider Osimhen! Un Supereroe si arrampica sul grattacielo più alto di Fuorigrotta e fa esplodere l'urlo del Maradona. Osimhen tiene fede alla maglia da Uomo Ragno e lancia la sua ragnatela dove non può arrivare neppure il vento. Il Napoli batte il Torino e alza al cielo la melodia dell'ottava meraviglia. Quando il cielo volge all'imbrunire, nell'infinita notte azzurra, Victor va in orbita nella Galassia della Felicità e colpisce di testa su una nuvola irraggiungibile dall'occhio umano. È il fragore universale di un intero popolo che lancia il grido di battaglia al campionato. Vinciamo ancora noi. Nell'orizzonte dipinto d'azzurro. L'ottava meraviglia di Spider Osimhen!"