Il Napoli in campo stasera con la maglia piumata disegnata da Marcelo Burlon

vedi letture

Il Napoli ha confermato ufficialmente il nuovo stile delle divise ufficiali azzurre sin dal 2021/22. Un'anteprima per i tifosi arriverà già stasera, quando gli azzurri sfodereranno la nuova maglia nel big match contro l'Inter: "Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l'esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli. Moda e sport, mondi diversi ma complementari, che ancora una volta si intersecano e si influenzano, trovando sinergie inaspettate e dando vita a nuove realtà creative.