Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Beukema esalta Lukaku e Lucca: "Fra i più forti del campionato"

Napoli, Beukema esalta Lukaku e Lucca: "Fra i più forti del campionato"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:53Serie A
di Simone Bernabei

Dopo il successo per 4-0 nell'odierna amichevole contro il Sorrento, il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato anche della coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, entrambi in gol nel match di Castel di Sangro:

Il lavoro si inizia a vedere...
"E' stato dura, abbiamo lavorato tanto ma speriamo di vedere i frutti durante la stagione. Piano piano stiamo diventando più freschi e si è visto nelle ultime due partite".

Che effetto fa affrontare in allenamento Lukaku e Lucca?
"E' bello giocarci contro durante la settimana, così anche noi difensori ci prepariamo bene. Loro sono fra gli attaccanti più forti del campionato. E' un piacere giocare con e contro di loro".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Napoli, Beukema: "De Bruyne ragazzo umile e valore aggiunto. Stiamo trovando freschezza"... Napoli, Beukema: "De Bruyne ragazzo umile e valore aggiunto. Stiamo trovando freschezza"
Beukema sulla trattativa col Napoli: "Ho parlato con Conte quando ero in vacanza... Beukema sulla trattativa col Napoli: "Ho parlato con Conte quando ero in vacanza a Ibiza"
Beukema: "Sogno di vincere uno scudetto col Napoli. Ronaldinho il mio idolo di sempre"... Beukema: "Sogno di vincere uno scudetto col Napoli. Ronaldinho il mio idolo di sempre"
Altre notizie Serie A
Kelly piace in Premier, Capuano: "Venderlo sarebbe un colpo fenomenale per la Juventus"... Kelly piace in Premier, Capuano: "Venderlo sarebbe un colpo fenomenale per la Juventus"
Fiorentina, il retroscena su Comuzzo: sondaggio del Milan per il difensore, no secco... Fiorentina, il retroscena su Comuzzo: sondaggio del Milan per il difensore, no secco di Pradè
Milan, presentata la prima offerta per De Winter. Si punta a chiudere in tempi brevi... Milan, presentata la prima offerta per De Winter. Si punta a chiudere in tempi brevi
Il Verona chiude con una vittoria il suo pre-campionato: 1-0 contro lo Jufa, decide... Il Verona chiude con una vittoria il suo pre-campionato: 1-0 contro lo Jufa, decide Mosquera
Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre Focus TMWSerie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
Juventus, Tudor può essere soddisfatto: vittoria convincente col Dortmund, finisce... Juventus, Tudor può essere soddisfatto: vittoria convincente col Dortmund, finisce 2-1
Milan, Allegri: "Modric deve migliorare la condizione. Leao ha alzato il livello... Milan, Allegri: "Modric deve migliorare la condizione. Leao ha alzato il livello di attenzione"
Improta: "De Bruyne sembra un ragazzino. Ha già preso per mano il Napoli" Improta: "De Bruyne sembra un ragazzino. Ha già preso per mano il Napoli"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
5 Il Milan accelera per De Winter: accordo col giocatore, ecco quanto chiede il Genoa
Ora in radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Tudor può essere soddisfatto: vittoria convincente col Dortmund, finisce 2-1
Immagine top news n.1 Milan, Allegri: "Dispiace per l'addio di Thiaw. De Winter? Tare sta lavorando al sostituto"
Immagine top news n.2 Il Milan accelera per De Winter: accordo col giocatore, ecco quanto chiede il Genoa
Immagine top news n.3 Dennis Man lascia il Parma: il giocatore in partenza per Eindhoven, domani visite e firma col PSV
Immagine top news n.4 Il Cagliari vince la corsa col Parma per Sebastiano Esposito: domani visite coi sardi, i dettagli
Immagine top news n.5 Risolti gli ultimi dettagli: Alvaro Morata al Como dal Galatasaray, affare da 15-16 milioni
Immagine top news n.6 Inter, Ausilio: "Kovacic e Brozovic i colpi migliori. Kvara, che rimpianto. E Jashari..."
Immagine top news n.7 Juve, la carica di Tudor: "Non firmo per il quarto posto! Chi ci dà fuori dallo Scudetto mi motiva"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa?
Immagine news podcast n.2 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
Immagine news podcast n.3 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.3 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'avvocato Di Cintio: "Il caso Diarra è diverso da Lookman, il calciatore rischia sanzioni"
Immagine news Serie A n.2 Kelly piace in Premier, Capuano: "Venderlo sarebbe un colpo fenomenale per la Juventus"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, il retroscena su Comuzzo: sondaggio del Milan per il difensore, no secco di Pradè
Immagine news Serie A n.4 Milan, presentata la prima offerta per De Winter. Si punta a chiudere in tempi brevi
Immagine news Serie A n.5 Il Verona chiude con una vittoria il suo pre-campionato: 1-0 contro lo Jufa, decide Mosquera
Immagine news Serie A n.6 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, occhi su Pafundi. Contatti approfonditi con l'Udinese, si discute del riscatto
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria ok in amichevole contro il Pontedera: decisivo il gol di Cuni dopo 8 minuti
Immagine news Serie B n.3 Bonini saluta Catanzaro: "Non dimenticherò mai il calore che mi ha accompagnato"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, la Curva Nord non entra allo stadio: protesta per i ritardi nei lavori
Immagine news Serie B n.5 Gubbio, a volte ritornano: Bruscagin vicino agli umbri quindici anni dopo
Immagine news Serie B n.6 Palermo, sirene di mercato per Saric: sul bosniaco ci sono Modena e Antalyaspor
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Inter Under 23 vince e convince: 4-1 alla Pro Vercelli nell'ultima amichevole estiva
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Marchionni: "Bicchiere mezzo pieno. Luciani? Da lui voglio i gol"
Immagine news Serie C n.3 Crotone, Longo sul mercato: "Non abbiamo fretta di chiudere operazioni"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, brusca frenata per La Monica al Foggia. Spuntano due big di Serie D
Immagine news Serie C n.5 Catania, Grella sul rinnovo di Cicerelli: "Avrà la dieci. Un segno della nostra fiducia"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, in arrivo l'ex Mura Filippo Tripi: domani le visite mediche
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Salvai: "Ripagherò il rinnovo sul campo. Europeo? Fa ancora male"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi dopo il 4-0 al Dortmund: "Buon lavoro. Mercato? Manca qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Colpo d'esperienza per la Ternana Women: Paloma Lazaro firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Goldoni: "Qualità più alta e bel gruppo. Possiamo ambire al podio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?