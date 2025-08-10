Napoli, Beukema esalta Lukaku e Lucca: "Fra i più forti del campionato"

Dopo il successo per 4-0 nell'odierna amichevole contro il Sorrento, il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato anche della coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, entrambi in gol nel match di Castel di Sangro:

Il lavoro si inizia a vedere...

"E' stato dura, abbiamo lavorato tanto ma speriamo di vedere i frutti durante la stagione. Piano piano stiamo diventando più freschi e si è visto nelle ultime due partite".

Che effetto fa affrontare in allenamento Lukaku e Lucca?

"E' bello giocarci contro durante la settimana, così anche noi difensori ci prepariamo bene. Loro sono fra gli attaccanti più forti del campionato. E' un piacere giocare con e contro di loro".