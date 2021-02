Il Napoli ritrova (finalmente) un buon Ghoulam. Gattuso: "Ci potrà dare una grossa mano"

vedi letture

S'è rivisto Fauozi Ghoulam e stasera, finalmente, s'è rivisto un terzino all'altezza del Napoli. Entrato al 46esimo, il terzino algerino ha disputato un buon secondo tempo in Napoli-Granada, partita vinta 2-1 che ha sancito l'eliminazione dei partenopei dall'Europa League: "Oggi Ghoulam ci ha messo tanta qualità, se gioca in questo modo ci può dare una mano e in questo momento abbiamo bisogno di tutti. Questa è una squadra in cui chi è entrato dalla panchina ha sempre dato una grossa mano. Ora ce ne mancano tanti, speriamo presto di avere a disposizione tutti".

Gattuso s'è poi soffermato anche sulle condizioni di Dries Mertens: "Stasera molto meglio rispetto all'ultima partita che ha fatto - ha detto -, ora la corsa è più fluida. Oggi abbiamo esagerato, l'abbiamo fatto giocare mezz'ora ma sapevamo che aveva 10-15 minuti, Ma molto meglio rispetto a prima che andasse via".

Clicca QUI per le dichiarazioni integrale di Gennaro Gattuso a Sky.