TMW Il Napoli si attende un'offerta a tre cifre per Osimhen. È del PSG, che prima deve cedere

Il Napoli si attende un'offerta a tre cifre del Paris Saint Germain per Victor Osimhen. I parigini offriranno 100 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante nigeriano, più dieci milioni di bonus in base ad alcuni obiettivi personali e di squadra. Non i 130 della clausola, quindi, ma come detto più volte c'è un patto fra gentiluomini, stilato tra Aurelio De Laurentiis e il giocatore nel momento del rinnovo invernale, per accettare qualsiasi proposta da un club europeo di primissima fascia che fosse almeno di tre cifre.

Insomma, cos'è che non permette di far funzionare il domino? Le spese pazze della scorsa stagione sostenute dal Paris Saint Germain che, in una sola sessione, ha acquistato Kolo Muani e Gonçalo Ramos, più Hugo Ekitike. Quest'ultimo, bocciato quasi subito, è stato acquistato per 16,5 milioni dall'Eintracht Francoforte, dove era finito in prestito a gennaio. Gli altri due però sono più difficili da piazzare, per una questione di costi.

Gonçalo Ramos è stato pagato, bonus inclusi, circa 80 milioni (65 di parte fissa), mentre Kolo Muani 95. Insomma, sembrerebbe una missione impossibile, ma c'è da sostituire Mbappé dopo l'addio e Osimhen piace perché uno dei pochi centravanti con caratteristiche perfette per il PSG. Poi si penserà ai sostituti: Lukaku piace a Conte, Denkey potrebbe esserne il backup.