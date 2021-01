Il primo tecnico di CR7: "Vi racconto quando impennò con la mia moto, che incosciente"

Un curioso retroscena sull’adolescenza di Cristiano Ronaldo. A rivelarlo, Leonel Pontes, primo allenatore di CR7 ai tempi delle giovanili dello Sporting Lisbona, intervistato da Expresso: “Avevo una piccola moto nella mia casa di Madeira e chiesi a Cristiano se volesse fare un giro e se sapesse guidarla. Mi disse di sì e quando partì lo pneumatico anteriore era sollevato, fece un’impennata di tre metri con i piedi che trascinavano. È scomparso dietro la curva e non dimenticherò mai quei momenti, è stato come un martirio per me. Fu un irresponsabile e un incosciente. Quando si è fermato di fronte a me mi diede un colpo al cuore. E lui era tutto felice”.