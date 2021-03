Il PSG elimina il Barcellona, 26 anni dopo. Anche nell'unico precedente c'era Koeman

26 anni dopo, il Paris Saint-Germain riesce a eliminare il Barcellona, divenuto in questo lunghissimo periodo una vera e propria bestia nera: l'ultima e unica volta in cui la spuntarono i francesi la stella era George Weah e in difesa tra i catalani giocava Ronald Koeman. In mezzo una sconfitta in finale di Coppa delle Coppe, la più grande umiliazione subita in Champions (rimonta da 4-0 a 1-6) e altre due eliminazioni in primavera. La pratica era stata quasi chiusa all'andata ma in verità i parigini ci hanno messo del loro per mettere a repentaglio ancora una volta la qualificazione. Merito del Barcellona che ci ha creduto davvero e che ha trovato un muro in Keylor Navas. Koeman, tornato sul luogo del delitto, esce nuovamente sconfitto, questa volta nei panni di allenatore.

Questi i precedenti:

1994/95, quarti di finale di Champions, Barcellona-PSG 1-1, 1-2

1996/97, finale di Coppa delle Coppe, Barcellona-PSG 1-0

2012/13, quarti di finale, PSG-Barcellona 2-2, 1-1

2014/15, fase a gironi, PSG-Barcellona 3-2, 1-3

2014/15, quarti di finale, PSG-Barcellona 1-3, 0-2

2016/17, ottavi di finale, PSG-Barcellona 4-0, 1-6

2020/21, ottavi di finale, Barcellona-PSG 1-4, 1-1