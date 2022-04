Il punto di Tuttosport sul futuro della Juve: Del Piero non torna, Allegri e Agnelli restano

Alessandro Del Piero allo Stadium, Lapo Elkann che twitta contro Massimiliano Allegri. Sono stati giorni di fermento, soprattutto sui social, per i tifosi della Juventus. Tuttosport, in edicola oggi nella prima edizione curata dal nuovo direttore Guido Vaciago, fa il punto sul futuro dei bianconeri.

Del Piero no, avanti con Allegri. E Agnelli? Pinturicchio è un'icona e forse anche qualcosa in più, Arrivabene permettendo, ma un suo rientro in società non è previsto, almeno non al momento. Lo stesso ex capitano, del resto, smentirebbe queste voci. Avanti senza di lui, avanti con Allegri in panchina: per il quotidiano non è in programma una nuova rivoluzione in panchina, dopo aver cambiato tre tecnici nelle ultime tre stagioni. Quanto ad Andrea Agnelli, non sarebbero corrette le voci in merito a un avvicendamento presidenziale in vista: Lapo Elkann conta, come ci ha tenuto a ricordare sempre via Twitter, ma non trama.