Il punto sui 26 per l'Europeo di Mancini: il tempo sta per scadere, poi la lista. Chi è in dubbio?

A che punto è la lista dei 26 di Roberto Mancini? Il ct la presenterà domenica sera, con lunedì come limite ultimo per eventuali accorgimenti last second. Chi sono i sicuri e chi è ancora in dubbio?

Portieri

Due uomini e una maglia. La gara contro San Marino non ha certo fugato i dubbi tra Meret e Cragno.

Sicuri

Donnarumma, Sirigu

In forse

Meret, Cragno

Difensori

Due uomini e una maglia. Al momento Mancini è avanti a Toloi, per il resto le convocazioni sono fatte per dare alternative anche tattiche all'Italia. Poche possibilità per Biraghi.

Sicuri

Acerbi, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson, Bonucci, Florenzi, Chiellini, Spinazzola

In forse

Mancini, Toloi

Centrocampisti

Sembra fuori corsa Castrovilli. Cristante o Pessina, oppure Cristante e Pessina? Sensi sta meglio come ha detto Mancini post gara ma resta in forse. Verratti sta recuperando: ci sarà.

Sicuri

Jorginho, Barella, Verratti, Locatelli, Pellegrini

In forse

Cristante, Pessina, Sensi