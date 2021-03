Il punto sulla Premier – Citizens in piena fuga, in parità Chelsea-United. Cade il Leicester

Manchester City-West Ham ha dato il via a questa ventiseiesima giornata di Premier League. Gli uomini di Guardiola hanno superato di misura gli Irons, grazie alle reti dei due centrali difensivi Ruben Dias e Stones. È il quattordicesimo successo consecutivo nel torneo per i Citizens che, ormai, giocano un campionato a parte. Prosegue il periodo di alti e bassi per il Leeds, sconfitto in casa dall'Aston Villa per 1-0, complice una rete di El Ghazi.

Domenica all'ora di pranzo l'Arsenal ha clamorosamente espugnato il King Power Stadium. Le Foxes, dopo un inizio incoraggiante, sono cadute sotto i colpi di David Luiz, Lacazette e Pépé, scivolando così al terzo posto in classifica. Il Tottenham è tornato alla vittoria. Contro il Burnley non c'è stata storia: 4-0 il risultato finale con Gareth Bale finalmente uomo partita. Tutti, però, aspettavano con ansia il vero big match di questa giornata: Chelsea-Manchester United. Ma le emozioni non sono state molte e la gara si è conclusa a reti bianche. I Red Devils, con questo pari, hanno conquistato la seconda posizione in classifica, divenendo a tutti gli effetti l'anti-City.

Nel posticipo è andata in scena Sheffield United-Liverpool. I ragazzi di Klopp, dopo ben quattro sconfitte consecutive e dieci gol subiti, hanno disputato una buona partita e superato the Blades con un netto 2-0. Sorride anche Ancelotti. Il suo Everton, nella serata di ieri, ha battuto il Southampton per 1-0: decisiva una rete di Richarlison, nei primi minuti di gara. Toffees che ora possono seriamente sognare la zona Champions, distante solo due lunghezze.

RISULTATI

Manchester City-West Ham 2-1 (30' Dias, 43' Antonio, 68' Stones)

West Bromwich Albion-Brighton 1-0 (11' Bartley)

Leeds-Aston Villa 0-1 (5' El Ghazi)

Newcastle-Wolverhampton 1-1 (52' Lascelles, 73' Neves)

Crystal Palace-Fulham 0-0

Leicester City-Arsenal 1-3 (6' Tielemans, 39' David Luiz, 45+2' Lacazette, 52' Pépé)

Tottenham-Burnley 4-0 (2' Bale, 15' Kane, 31' Lucas Moura, 55' Bale)

Chelsea-Manchester United 0-0

Sheffield United-Liverpool 0-2 (48' Jones, 65' aut. Bryan)

Everton-Southampton 1-0 (9' Richarlison)

CLASSIFICA

Manchester City 62, Manchester United 50, Leicester City 49, West Ham 45, Chelsea 44, Liverpool 43, Everton 43*, Tottenham 39*, Aston Villa 39**, Arsenal 37, Leeds 35, Wolverhampton 34, Crystal Palace 33, Southampton 30, Burnley 28, Brighton 26, Newcastle 26, Fulham 23, West Bromwich Albion 17, Sheffield United 11

*una partita in meno

**due partite in meno