Il retroscena di AS: prima del Real Madrid, Ancelotti era un'idea dell'Inter per il dopo Conte

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Ma nei giorni scorsi, spiega AS, il tecnico italiano poteva diventare il dopo Antonio Conte all'Inter. I nerazzurri, una volta capito le idee di Conte, secondo il quotidiano spagnolo avrebbero contattato proprio Ancelotti per affidargli la panchina del prossimo anno. Il tecnico, in quel momento all'Everton, ha ringraziato ma detto di no per via del suo passato al Milan. Un passaggio all'Inter, nella sua mente, avrebbe significato tradire i colori ed i tifosi rossoneri, da qui il no alla proposta dell'Inter.