Il retroscena di Tuttosport. Allegri ai giocatori della Juventus: "Chi non se la sente lo dica"

Il quotidiano Tuttosport racconta un retroscena riguardante uno dei tanti discorsi che Massimiliano Allegri ha fatto in questi giorni alla sua squadra. Il tecnico della Juventus, dopo la debacle Champions, ha chiesto un'assunzione di responsabilità al suo gruppo ed i concetti delle sue parole sono così riportati dal quotidiano: "Chi non se la sente lo dica e sta fuori, ma chi c'è tiri fuori i coglioni". Un discorso che Allegri ha fatto per motivare la squadra e capire chi crede nella rimonta Scudetto, col gruppo che ha risposto presente e con nessuno che si è tirato indietro.