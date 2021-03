Il rientro di Sottil è più vicino. Cagliari, Semplici avrà un'arma in più nella corsa salvezza

Con Eusebio Di Francesco, Riccardo Sottil era diventato un titolarissimo del Cagliari. Tanto da non saltare neanche una delle prime 20 di campionato. Poi il guaio fisico nella rifinitura prima della Lazio e gli esami che hanno raccontato di una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Un problema da non sottovalutare e che lo ha costretto a saltare le ultime 6 gare e a rimandare l’esordio sotto la guida di Leonardo Semplici.

Ma col passare dei giorni Sottil è sempre più vicino al rientro. 10 giorni, al massimo due settimane, visto che le ultime parlano di un recupero che procede nel migliore dei modi: in queste settimane infatti Sottil ha lavorato duramente per rientrare in gruppo quanto prima, alternando terapie e sedute di recupero attivo fra campo e palestra. Visto l’imminente arrivo della sosta per le Nazionali la prima data utile dovrebbe essere la gara del 3 aprile contro il Verona. Una sfida fondamentale per il Cagliari nell’ottica della corsa salvezza. Una sfida che Sottil non vede l’ora di giocare. Per far vedere anche a Semplici quelle che sono le qualità che avevano impressionato Di Francesco ma soprattutto per aiutare il Cagliari ad uscire quanto prima da questa delicata situazione di classifica.