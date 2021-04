Il Sassuolo non convoca gli azzurri. Inzaghi: "Non giudico gli altri. Cerchiamo di fare il meglio"

Il Sassuolo ha deciso di tenere fuori in via preventiva i nazionali azzurri dalle convocazioni per la gara contro la Roma. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, commenta così in conferenza stampa: "Non mi piace giudicare quello che fanno gli altri, io devo cercare di guardare in casa mia e farlo nel migliore dei modi".

