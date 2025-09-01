Ufficiale Il sogno è diventato realtà: Jamie Vardy è un nuovo giocatore della Cremonese

Jamie Vardy è un nuovo calciatore della Cremonese. A renderlo noto è il club grigiorosso con un lungo comunicato sul proprio sito ufficiale:

"U.S. Cremonese è orgogliosa di annunciare di aver tesserato Jamie Vardy, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Tra i calciatori più conosciuti della storia recente del calcio inglese, Vardy ha iniziato la propria carriera nella non-league d’oltremanica prima di passare al Leicester e conquistare, contro ogni pronostico, la Premier League nel 2015/16 con 24 gol e 7 assist in 36 partite. Un rendimento valso il titolo di calciatore dell’anno e giocatore della stagione (FWA Player of the Year award e Barclays Player of the Season) oltre ad aver registrato il Guinness World Record per maggior numero di partite consecutive a segno nel massimo campionato inglese (11).

Complessivamente, Vardy ha registrato 500 partite, 200 reti e 71 assist in tutte le competizioni con la maglia del Leicester e vanta un palmarès importantissimo, che comprende tutti i principali trofei del massimo campionato inglese: una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, un titolo di capocannoniere, una Supercoppa d’Inghilterra, a cui si aggiunge l’ottavo posto nella classifica del Pallone d’Oro 2016. In Premier League ha messo a segno un totale di 145 reti e 50 assist per i compagni, diventando a 33 anni il capocannoniere del campionato dall’età più avanzata con 23 gol segnati.

A livello internazionale, il classe 1987 ha esordito con l’Inghilterra all’età di 28 anni mettendo a segno 7 reti in 26 partite tra Euro 2016, i Mondiali del 2018 (chiusi al quarto posto) e le gare di qualificazione alle due competizioni. Ora Vardy, che ha fatto della passione e della tenacia i punti saldi della propria carriera calcistica, è atteso da una nuova avventura a Cremona, capitale mondiale della liuteria che fa dell’eccellenza musicale uno dei propri fiori all’occhiello. Il neo attaccante grigiorosso si unirà al gruppo di mister Nicola per aiutare la Cremonese a raggiungere il proprio obiettivo in Serie A. Benvenuto a Cremona, Jamie!".