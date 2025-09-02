Ufficiale Cornet torna al Genoa: l'attaccante lascia il West Ham in prestito con diritto di riscatto

Maxwell Cornet continuerà la sua avventura al Genoa. Il Grifone ha infatti trovato l'accordo per il trasferimento dell'esterno offensivo, come si legge dalla nota pubblicata sul sito ufficiale del club rossoblù: "Il Genoa CFC comunica di aver formalizzato con il West Ham l’acquisizione a titolo temporaneo, con opzione di riscatto, dei diritti sportivi dell’attaccante Maxwell Cornet".

Il comunicato del West Ham

"Maxwel Cornet è passato in prestito al Genoa per la stagione 2025/26. L'ala del West Ham United torna allo Stadio Luigi Ferraris per un secondo prestito, dopo aver giocato sette volte per la squadra di Patrick Vieira nella seconda metà della scorsa stagione. Cornet ha firmato per gli Hammers dal Burnley nell'agosto 2022 e ha collezionato 37 presenze. Ha fatto parte della squadra che ha vinto la UEFA Europa Conference League a Praga nel giugno 2023.

Tutti al West Ham United augurano a Maxwel ogni successo per il suo secondo prestito al Genoa".