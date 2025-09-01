Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, la nota su Openda: prestito oneroso da 3,3 milioni, obbligo di riscatto di oltre 40

Juventus, la nota su Openda: prestito oneroso da 3,3 milioni, obbligo di riscatto di oltre 40
Oggi alle 23:08Serie A
di Giacomo Iacobellis

Non solo Edon Zhegrova sull'esterno, la Juventus oggi ha ufficializzato anche l'arrivo in prestito dell'attaccante Ikoma-Loïs Openda. Questa la nota del club bianconero sul giocatore belga arrivato dal RB Lipsia:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società RB Leipzig per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ikoma-Loïs Openda, a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 40,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori per € 1,7 milioni".

