Ufficiale
Doppio addio in casa Pescara: Tunjov risolve il contratto. Zeppieri va al Torino
TUTTO mercato WEB
La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Georgi Tunjov. La società ringrazia Georgi per l’impegno profuso con la maglia biancazzurra e gli augura le migliori fortune umane e professionali.
Contestualmente, la Delfino Pescara 1936 annuncia la cessione a titolo temporaneo al Torino FC delle prestazioni sportive del calciatore Michael Zeppieri.
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Le più lette
1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Ora in radio
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile